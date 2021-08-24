Инженера будут судить за обрушение моста в Оренбурге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Оренбурге в суд передано уголовное дело бывшего главного инженера управления дорожного хозяйства, которого в связи с обрушением моста в конце 2019 года обвиняют в халатности, повлекшей ущерб в особо крупром размере (ч.1.1 ст. 293 УК) . Об этом сообщили в СК.

Мост на окраине Оренбурга в районе поселка Кушкуль обрушился 2 декабря 2019 года во время ремонта, когда по нему проезжал грузовик с щебнем и легковая машина.

По версии следствия, инженер с 28 ноября 2013 года по 2 декабря 2019 года проявил халатность на работе, не организовав схему движения в районе моста на время ремонта. Также он знал, что с 2014 года техническое состояние моста ухудшилось, но не принял меры, чтобы предотвратить его разрушение. Это привело к образованию дефекта в одной из промежуточной опор, и поэтому мост рухнул, считает следствие.

В результате собственник моста понес ущерб более чем на 30 млн рублей, владелец грузовика с грузом потерял более 8,5 млн рублей. Кроме того, водители обеих машин, ехавших по мосту в момент обрушения, получили травмы.

После аварии было возбуждено два уголовных дела - о халатности и о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.