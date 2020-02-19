Половина пациентов психинтернатов в РФ неграмотны, 22% - дееспособны

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Около половины граждан, живущих в России в психоневрологических интернатах (ПНИ), не владеют элементарными навыками грамотности, показал анализ института психиатрии и наркологии им. Сербского.

И.о. гендиректора института Сербского, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе на специальном заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере рассказал, что около 70 тыс. проживающих в ПНИ не имеет даже начального образования, не умеет читать, писать и считать.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, всего в ПНИ по всей России проживают 152 тыс. человек. Таким образом, неграмотны около половины обитателей ПНИ. При этом из них 34,4 тыс. являются дееспособными (порядка 22%), еще около 3 тыс. имеют статус ограниченно дееспособных.

При этом, как сообщил Кекелидзе, 2,5 тыс. жителям ПНИ может быть возвращена дееспособность. По его словам, гражданско-правовой статус недееспособного у 16,1 тыс. человек в ПНИ не соответствует выявленному психическому нарушению.

60% от всех проживающих в ПНИ вовсе не владеют навыками самостоятельного проживания, не способны себя обслуживать, "не знают, что такое деньги и как ими пользоваться".

В правительстве намерены создать реестр тех, кто дееспособен, но живет в ПНИ, и организовать для них сопровождаемое проживание, обучение, а также комплекс мер социальной поддержки, включая трудоустройство.

В качестве переходного этапа предлагается формат "тренировочных квартир", где бывшие жители ПНИ будут привыкать к обычной жизни вне учреждения.