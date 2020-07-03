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Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия".

"Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ".

В "Справедливой России" и КПРФ высказались о возможности поддержать законопроект, а в "Единой России" и ЛДПР сообщили, что оценят проект лишь после его внесения в нижнюю палату парламента, внимательно ознакомившись с документом.

В ведомстве изданию пояснили, что такое поручение ранее дал правительству президент РФ Владимир Путин, и уточнили, что законопроект будет внесен в Госдуму до 15 сентября.

Минтруд русский язык

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