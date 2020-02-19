ФСБ задержала в Москве главарей экстремистской ячейки "Таблиги Джамаат"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о пресечении в Москве и Подмосковье совместно с МВД России деятельности ячейки международной религиозно-экстремистской организации (МРЭО) "Таблиги Джамаат", запрещенной на территории России, и о возбуждении уголовного дела.

"Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология МРЭО "Таблиги Джамаат", подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников",- сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных нашли и изъяли много экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенная атрибутика организации.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, подчеркнули в ФСБ.