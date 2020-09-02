В Саратове по делу о религиозном экстремизме осуждены шесть человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Саратове Волжский районный суд отправил в колонию общего режима шестерых местных жителей, которых обвинили в создании законспирированной ячейки экстремистского международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат" (запрещено в России). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Предполагаемый организатор ячейки приговорен к трем годам колонии. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Еще четыре подсудимых получили по году и четыре месяца лишения свободы, пятый - год. Все пятеро признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, ликвидированного судом за экстремизм).

Обвиняемые были задержаны в 2019 году. Им вменили вовлечение жителей Саратова в "Таблиги Джамаат".

"Установлены факты проведения фигурантами характерных культовых мероприятий, совместное изучение с вовлекаемыми лицами экстремистской литературы", - заявили в УФСБ.

Объединение "Таблиги Джамаат" признано экстремистским, его деятельность запрещена в России.