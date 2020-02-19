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В Миассе арестовали фигурантов дела о хищении на оборонном предприятии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Миасский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца фигурантов уголовного дела о хищениях средств АО "Миасский машзавод" (ММЗ, входит в ГК "Роскосмос", Челябинская область).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Елены Нуждиной и Алексея Назарцева. Срок их содержания под стражей определен до 17 апреля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что Нуждина ранее являлась начальником бюджетно-экономического отдела АО "Миасский машзавод", второй фигурант - бывший директор ООО "Техпласт".

Обоим предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Также задержан бывший директор ММЗ Андрей Юрчиков, следствие будет ходатайствовать о его аресте, добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о хищении более 19 млн рублей со счетов предприятия ММЗ посредством заключения фиктивного контракта с ООО "Техпласт".

Миасс Челябинская область

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