Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Миасский городской суд в Челябинской области в четверг вынес приговор бывшему директору АО "Миасский машзавод" (ММЗ, входит в ГК "Роскосмос") Андрею Юрчикову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Юрчиков признан виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему назначено наказание - пять лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

В свою очередь в пресс-службе суда агентству уточнили, что мера пресечения Юрчикова не была связана с содержанием в СИЗО, он был взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело по факту присвоения около 20 млн рублей из средств "Миасского машзавода" было возбуждено в феврале 2020 года. Главным фигурантом обвинения стал экс-директор предприятия Юрчиков.

Следствие считает, что им была разработана схема присвоения более 19 млн рублей, которые перевели со счетов ММЗ на счет ООО "Техпласт" посредством заключения фиктивного контракта. Перевести деньги помогли два других фигуранта.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.

В сентябре был вынесен приговор пособникам в совершении данного преступления - бывшей начальнице бюджетно-экономической службы АО "Миасский машзавод" Елене Нуждиной и бывшему директору ООО "Техпласт" Алексею Назарцеву.

Оба признаны виновными по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате). Нуждиной назначено наказание - два года условно и штраф 200 тыс. рублей, Назарцеву - три года колонии общего режима и штраф - 400 тыс. рублей.