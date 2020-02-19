Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

Разработчики нового КоАП попросили отложить на два месяца сроки внесения законопроектов

Разработчики нового КоАП попросили отложить на два месяца сроки внесения законопроектов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по разработке новых норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) доработает этот законопроект после широкого общественного обсуждения ранее обнародованных поправок и просит отложить сроки его внесения в правительство и Госдуму, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомстве отметили, что в среду в Минюсте состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП РФ.

"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу - с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В РоссииМишустин счел непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАПМишустин счел непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАПЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что "в рамках обсуждения было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений".

"На сегодняшний день в проекте нового КоАП административные правонарушения сокращены до 1666 составов", - говорится в пресс-релизе.

"На совещании отмечалась необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выработанные в ходе совещания предложения и подходы "направлены в целом на либерализацию административной ответственности и порядка привлечения к ней в РФ".

"В рамках проведения публичных обсуждений в Минюст поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных органов государственной власти и организаций. Также продолжают поступать замечания и предложения от граждан в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы", - добавили в министерстве.

Непосильные штрафы

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был опубликован 30 января на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового закона - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию.

Так, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что "документ никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству".

"Неприемлемо то, что в новом проекте КоАП предусматривается многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности", - пояснил Крашенинников.

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Путин ответил Беглову о расходах на арт-парк словами "для Питера не жалко"

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Экс-директор "Адамаса" Вайнберг заочно арестован в России

Новый коронавирус в Китае

Большинство эвакуированных из Китая покинули карантинный санаторий под Тюменью

В РФ заблокировали уже пять почтовых сервисов из-за писем о "минированиях"

Изменение Конституции

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Вузы РФ будут обучать студентов из Китая дистанционно

Шестилетняя крымчанка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');