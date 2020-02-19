Разработчики нового КоАП попросили отложить на два месяца сроки внесения законопроектов

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по разработке новых норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) доработает этот законопроект после широкого общественного обсуждения ранее обнародованных поправок и просит отложить сроки его внесения в правительство и Госдуму, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомстве отметили, что в среду в Минюсте состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП РФ.

"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу - с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что "в рамках обсуждения было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений".

"На сегодняшний день в проекте нового КоАП административные правонарушения сокращены до 1666 составов", - говорится в пресс-релизе.

"На совещании отмечалась необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выработанные в ходе совещания предложения и подходы "направлены в целом на либерализацию административной ответственности и порядка привлечения к ней в РФ".

"В рамках проведения публичных обсуждений в Минюст поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных органов государственной власти и организаций. Также продолжают поступать замечания и предложения от граждан в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы", - добавили в министерстве.

Непосильные штрафы

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был опубликован 30 января на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового закона - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию.

Так, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что "документ никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству".

"Неприемлемо то, что в новом проекте КоАП предусматривается многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности", - пояснил Крашенинников.