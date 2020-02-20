Разработчики нового КоАП дополнительно проанализируют "репрессивные статьи"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по разработке новых норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) крайне осторожно оценит предложения об ужесточении наказаний, заявил в четверг один из разработчиков проекта Дмитрий Вяткин.

"Проект Кодекса без всякого сомнения претерпит серьезные изменения, он будет еще раз проработан с объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса, будут учтены многочисленные предложения федеральных и региональных органов власти", - сказал в четверг "Интерфаксу" Вяткин.

В частности, в отношении так называемых репрессивных статей разработчиками будут учтены статистические данные о правоприменительной практике по подобным статьям - "растет количество правонарушений или нет, сколько этих правонарушений, есть ли они вообще", сообщил депутат Госдумы от "Единой России".

В начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей - непосильная сумма для многих. Он отметил, что "мы еще не добились такого роста зарплат" и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов.

Проект нового КоАП был опубликован Минюстом в конце января для предварительного изучения перед внесением в Госдуму. Документ, в частности, предусматривал рост штрафов за превышение скорости водителями.

Накануне в пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что рабочая группа по разработке новых норм КоАП просит отложить сроки его внесения в правительство и Госдуму.

В ведомстве отметили, что в среду, 19 февраля, в Минюсте состоялось рабочее совещание по проекту нового Кодекса. В сообщении говорилось, что "в рамках обсуждения было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений".