Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Поводом стал проект нового КоАП

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный в Минюсте, "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству", заявил председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

В частности, он назвал неприемлемым то, что в новой редакции КоАП предусматривает многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности.

"Любое увеличение сроков давности - то же самое, что увеличение ответственности", - сказал депутат.

Увеличение срока давности правонарушений с одного месяца до года не годится "ни для бизнеса, ни для граждан", считает он.

По его мнению, в таком виде проект КоАП ни представлять, ни в Думу вносить нельзя, он "сырой".

Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что его обсуждение будет продолжаться до 19 февраля.

В документе предполагается введение штрафов за распространение и перепосты материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные). Также Минюст предложил штрафовать СМИ за непредоставление информации о финансировании, а штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов - снизить в десять раз.

31 января Крашенинников уже критиковал проект и отмечал, что в нем усиливаются репрессивные механизмы. Особенно он возражал против предложения значительно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, предложения ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также предложения о конфискации машин в пользу государства.

Павел Крашенинников Госдума Минюст

Новости по теме

Новости

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Полковника Захарченко поместили в ШИЗО на пять суток

Вместо китайских овощей в Приамурье привезут турецкие помидоры и казанские огурцы

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');