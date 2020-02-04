В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Поводом стал проект нового КоАП

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный в Минюсте, "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству", заявил председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

В частности, он назвал неприемлемым то, что в новой редакции КоАП предусматривает многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности.

"Любое увеличение сроков давности - то же самое, что увеличение ответственности", - сказал депутат.

Увеличение срока давности правонарушений с одного месяца до года не годится "ни для бизнеса, ни для граждан", считает он.

По его мнению, в таком виде проект КоАП ни представлять, ни в Думу вносить нельзя, он "сырой".

Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что его обсуждение будет продолжаться до 19 февраля.

В документе предполагается введение штрафов за распространение и перепосты материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные). Также Минюст предложил штрафовать СМИ за непредоставление информации о финансировании, а штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов - снизить в десять раз.

31 января Крашенинников уже критиковал проект и отмечал, что в нем усиливаются репрессивные механизмы. Особенно он возражал против предложения значительно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, предложения ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также предложения о конфискации машин в пользу государства.