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Бывшего директора машзавода в Миассе отправили под домашний арест

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Миасский городской суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о хищениях средств АО "Миасский машзавод" (ММЗ, входит в ГК "Роскосмос"), бывшему директору предприятия Андрею Юрчикову. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал для Юрчикова меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 18 апреля", - сказали в пресс-службе.

Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В среду суд арестовал на два месяца, до 17 апреля, бывшего начальника бюджетно-экономического отдела АО "Миасский машзавод" Елену Нуждину и бывшего директора ООО "Техпласт" Алексея Назарцева.

Обоим предъявлено обвинение по части 5 статьи 33 части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие подозревает всех троих в присвоении более 19 млн рублей, которые были переведены со счетов предприятия ММЗ посредством заключения фиктивного контракта с ООО "Техпласт".

Миасс Челябинская область

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