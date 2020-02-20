ГИБДД решила передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

Работу инспекторам облегчат камеры, отслеживающие маршруты неплательщиков в режиме онлайн

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ГИБДД предложила Федеральной службе судебных приставов (ФССП) новые способы взаимодействия, чтобы исключить злостных нарушителей ПДД из числа участников дорожного движения.

Ведомства уже начали тестировать новые способы борьбы со злостными неплательщиками штрафов: камеры отслеживают автовладельцев, за которыми числятся более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов, водителей останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины, пишет "Коммерсантъ".

Поводом для усиления контроля за должниками стали несколько резонансных происшествий. В частности, в январе на Бутырской улице в Москве водитель BMW выехал на встречную полосу, в результате чего погиб человек, повреждены еще шесть машин. У виновника ДТП было 650 неоплаченных штрафов, большая часть из них — за превышение скорости.

Согласно составленному ГИБДД списку злостных неплательщиков, у 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей РФ — более 1 тыс. неоплаченных штрафов. Более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов. На Рублевском шоссе в Москве 10 февраля остановили водителя BMW, у которого оказалось 2,1 тыс. неоплаченных штрафов. Как отмечается, сумма задолженности в таких случаях, как правило, превышает 500 тыс. рублей.

Кооперация и слежка

Как отмечается, большинство злостных неплательщиков зарегистрированы в Москве. Они ездят по столице и соседним регионам. Камеры позволяют ГИБДД отслеживать их маршруты онлайн. До конца 2020 года к системе слежки планируется подключить все 16 субъектов Центрального федерального округа.

В том случае, если водитель и автовладелец — одно лицо, на него оформляют материалы за неуплату. По возможности нарушителя доставляют сразу в суд, машину арестовывают приставы для реализации за долги. Оформление занимает один-два часа. Если водитель владельцем автомобиля не является и долгов у него нет, его отпускают, но машину все равно арестуют.

Сотрудники управлений ГИБДД и ФССП по Москве задерживают машины должников-москвичей, сотрудники центрального аппарата ГИБДД и ФССП — "иногородних" должников, передвигающихся по столице и области.

Судебные приставы, по данным "Ъ", отрабатывают технологию, позволяющую их коллегам из регионов более оперативно обмениваться информацией. Это позволит сотрудникам ФССП одного субъекта федерации арестовать за долги машину в другом.

По закону, гражданам дается 10 дней на обжалование и 60 дней — на оплату постановления. Его срок давности составляет два года с момента вступления в силу. Затем ГИБДД направляет материалы по статье 20.25 КоАП (неоплата штрафа в срок) в суд. Санкция статьи — вплоть до административного ареста нарушителя. ФССП возбуждает исполнительное производство: для взыскания долга нарушителю могут запретить выезд за рубеж, ограничить действие прав и арестовать имущество. При неоплате штрафов на сумму свыше 3 тыс. рублей применяется арест автомобиля, а впоследствии его продажа с аукциона.