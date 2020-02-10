На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в понедельник.

"Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 2 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения", - сказал он.

По словам Васенина, сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя на Рублево-Успенском шоссе для проверки документов. Выяснилось, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством, в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения.

Водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. Как отмечается, сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены разбить стекло передней двери, "в целях принудительного извлечения гражданина из машины". После этого мужчина вышел.

Для дальнейшего разбирательства 34-летний мужчина был доставлен в отдел полиции "Барвихинское" Одинцовского района Московской области. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), добавил Васенин.

"В отношении водителя судьей Одинцовского городского суда Московской области назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, по окончанию которого в законном порядке будет принято решение о привлечении его к административной ответственности за неуплату административных штрафов в установленный законом срок", - подчеркнул Васенин.