Суд продлил домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 25 мая продлил срок домашнего ареста директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Защита Кайро не согласна с решением суда и обжалует его в апелляционной инстанции. "Анатолий Кайро находится под домашним арестом уже более полугода, за все это время следствием не было представлено ни одного доказательства вины моего подзащитного, ни единого документа, подтверждающего обоснованность предъявленных ему обвинений, и нет никаких правовых оснований для продления ареста. Очевидно, что это исключительно форма давления на моего подзащитного с целью добиться дачи выгодных следствию показаний", - заявил "Интерфаксу" адвокат Антон Гусев.

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В России по этому делу заочно арестованы и объявлены в розыск основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.

По версии следствия, в 2014 году Петров, Кайро, Луковецкая и Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.