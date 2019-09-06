Основатель "Рольфа" заявил, что Австрия его не выдаст

Сам Сергей Петров не собирается возвращаться в Россию, пока уголовное дело против него не будет закрыто

Основатель "Рольфа" Сергей Петров Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, объявленный в международный розыск, сообщил, что не собирается возвращаться в страну до закрытия уголовного дела против него, а также оценил вероятность его экстрадиции в РФ.

"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу" в пятницу.

Следствие считает, что Петров, а также бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалия и директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с другими соучастниками незаконно перечислили деньги, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета "Панабел Лимитед". По мнению следователей, деньги были перечислены с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

Петров в настоящее время находится за границей. Он отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". Такой же позиции придерживаются другие обвиняемые.

Кайро - единственный задержанный в России фигурант дела - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

Басманный суд Москвы в четверг, 6 сентября, заочно арестовал Луковецкую на два месяца, с момента ее экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ. Ей заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей в составе организованной группы.

Аналогичное решение о заочном аресте в пятницу Басманный суд вынес в отношении другой фигурантки дела - Георгии Кафкалия.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.