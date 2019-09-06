Поиск

Основатель "Рольфа" заявил, что Австрия его не выдаст

Сам Сергей Петров не собирается возвращаться в Россию, пока уголовное дело против него не будет закрыто

Основатель "Рольфа" заявил, что Австрия его не выдаст
Основатель "Рольфа" Сергей Петров
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, объявленный в международный розыск, сообщил, что не собирается возвращаться в страну до закрытия уголовного дела против него, а также оценил вероятность его экстрадиции в РФ.

"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу" в пятницу.

Следствие считает, что Петров, а также бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалия и директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с другими соучастниками незаконно перечислили деньги, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета "Панабел Лимитед". По мнению следователей, деньги были перечислены с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

Петров в настоящее время находится за границей. Он отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". Такой же позиции придерживаются другие обвиняемые.

Кайро - единственный задержанный в России фигурант дела - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

Басманный суд Москвы в четверг, 6 сентября, заочно арестовал Луковецкую на два месяца, с момента ее экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ. Ей заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей в составе организованной группы.

Аналогичное решение о заочном аресте в пятницу Басманный суд вынес в отношении другой фигурантки дела - Георгии Кафкалия.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Рольф Сергей Петров

Новости по теме

Новости

Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Рольфа" Луковецкую

Штаб Навального сообщил об изъятии документов наблюдателей за выборами

Источник рассказал о несработавшем шокере напавшего на Памфилову

В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года

Памфилова сказала, что у нее "все нормально" после нападения

Глава СПЧ предложил предоставить Памфиловой госохрану

В ЦИК заявили, что пережившая нападение с электрошокером Памфилова здорова

В ЦИК заявили, что пережившая нападение с электрошокером Памфилова здорова

На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Телеканалы сообщили о столкновении двух бомбардировщиков в Липецкой области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');