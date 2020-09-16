Апелляция подтвердила отказ "Рольфу" в ознакомлении с материалами проверки ФНС 2014-2016гг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО "Рольф" на решение Арбитражного суда Москвы по иску к ФНС об ознакомлении с материалами выездной проверки, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Юрлицо крупнейшего российского автодилера добивается права изучить полную версию материалов выездной налоговой проверки ФНС за период 2014-2016 годов. С этим периодом и кипрскими компаниями, упомянутыми в разбирательстве в суде первой инстанции, связано обвинение по уголовному делу руководства автодилерского холдинга. Основатель дилера Сергей Петров был заочно арестован в 2019 году по этому делу.

"Рольф" в мае 2020 года направил в столичный арбитраж иск к Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1. Компания потребовала признать незаконным отказ налоговой службы предоставить для ознакомления и снятия копий полные версии запрошенных документов проведенной ведомством выездной проверки за период 2014-2016 годов. Дилер посчитал неправомерным тот факт, что для ознакомления ему были предоставлены лишь выписки из этих материалов.

Речь идет, в частности, о четырех международных запросах ФНС в налоговые органы Кипра, сделанных 14-15 августа 2017 года, с ответами на эти запросы, а также о письме ФНС России кипрским коллегам от 28 декабря 2018 года. В иске были указаны другие документы той же проверки, которые "Рольф" не получил для ознакомления целиком.

"В выписках из международных запросов содержится запрашиваемая инспекцией (ФНС России у налоговых органов Кипра. - ИФ.) информация в отношении компаний Delance Limited и Panabel Limited, а именно: кто является руководителем компаний, кто управлял компаниями, каковы показатели финансовой отчетности и другая. Выписка из письма ФНС России от 23 декабря 2018 года <...> сдержит сведения и описание документов, представленных в отношении иностранных компаний Delance Limited и Panabel Limited, такие как: информация о видах деятельности иностранных компаний, размере прибыли, осуществлении инвестиций и другие сведения", - говорится в материалах решения суда первой инстанции.

Как отмечается в тексте решения, "доводы инспекции в отношении иностранных компаний Delance Limited и Panabel Limited положены в основу выводов налогового органа о нарушениях, совершенных ООО "Рольф".

Кипрская Delance Limited является единоличным владельцем ООО "Рольф". Она принадлежит кипрской Calmco Trustees Limited - трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова, который в настоящее время находится под уголовным преследованием вместе с другими топ-менеджерами группы.

В ноябре 2019 года представитель Delance Limited заявил о том, что бизнес "Рольфа" планируется продать целиком одному покупателю. О продаже бизнеса пока не сообщалось.

Кипрская компания Panabel Limited фигурирует в материалах уголовного дела руководителей автодилера. По версии следствия, Петров, директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия в 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета Panabel Limited 4 млрд рублей. Перечисление было проведено под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.

В тексте решения по иску "Рольфа" к ФНС также говорилось, что решение провести налоговую проверку, материалы которой оспариваются в ходе разбирательства, было принято в конце ноября 2017 года. При этом акт проверки был составлен лишь 16 января 2019 года, а представителю "Рольфа" вручен только 28 августа 2019 года, когда в отношении руководителей автодилерского холдинга уже было возбуждено резонансное уголовное дело.

Представители автодилера оспаривали в ФНС результаты проведенной проверки с сентября 2019 года, запрашивая необходимые для обжалования дополнительные документы. Среди таковых были, в частности, материалы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах владельца "Рольфа" Сергея Петрова от марта 2017 года (Петров был депутатом от "Справедливой России" в Думе пятого и шестого созывов. - ИФ.). Получив запрошенные документы, компания подала в ФНС свои возражения. Однако из-за коронавируса их рассмотрение откладывалось вплоть до лета 2020 года, и представители "Рольфа" обратились в арбитражный суд.

Суд отклонил иск "Рольфа", ссылаясь на положения Налогового кодекса и судебную практику. Он указал, что "запросы и ответы, полученные от компетентных органов иностранных государств, являются служебной информацией ограниченного распространения". Исходя из этого, полный текст таких документов по закону не может предоставляться налогоплательщику. Предоставленные "Рольфу" выписки из этих документов, по мнению суда первой инстанции, в полной мере отражают запрошенную компанией информацию.

Выручка "Рольфа" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась к этому же периоду прошлого года на 20,8% и составила 90,3 млрд рублей, чистая прибыль при этом удвоилась - до 1,1 млрд рублей.