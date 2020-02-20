Девятерых пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в Магадане выписали

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Девять человек, пострадавших при жесткой посадки Ан-2 в Магадане, выписаны из больницы.

В стационаре остаются пять человек в состоянии средней степени тяжести. Четверо остаются в больнице с компрессионным переломом позвоночника, один - с ушибом позвоночника, сообщил журналистам министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

Ранее сообщалось, что один госпитализированный находится в тяжелом состоянии. На данный момент его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Как сообщалось, самолет Ан-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.