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Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Частный самолет Ан-2 в четверг утром на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку, сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе областного главка МЧС.

"Всего на борту находилось 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно", - сказали в пресс-службе.

Самолет Ан-2, на борту которого по уточненным данным находилось 14 человек, потерпел крушение под Магаданом, скорее всего из-за технических проблем или человеческого фактора..

"Среди приоритетных версий - ошибка экипажа (...) и плохое техническое состояние самолета", - сказал источник.

По предварительным данным в аварии никто не погиб. Пострадали до 7 человек.

"Травмы легкие. Их жизни ничто не угрожает", - сообщил источник.

Пожара на борту Ан-2, разбившегося в Магадане, удалось избежать.

"Баки были почти пусты, поэтому самолет после падения не загорелся", - сказал источник.

Все пассажиры и экипаж сами покинули самолет после аварии.

На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Магаданской области, ПСЧ-20, спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России, бригада территориального центра медицины катастроф. Всего задействовано 48 человек, в распоряжении которых 15 единиц техники, из них от МЧС - 37 человек и 8 единиц техники.

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

Магаданская область

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