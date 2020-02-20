Пятеро пострадавших при посадке Ан-2 в Магадане получили переломы позвоночника

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние пяти пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане как средней тяжести, еще пять выписаны из больницы.

"Обследовано 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение и два в процессе обследования. Состояние пострадавших, находящихся в областной больнице, средней тяжести", - сообщил журналистам министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

Ранее сообщали о том, что один госпитализированный находится в тяжелом состоянии. На данный момент его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Как сообщалось, самолет АН-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и два члена экипажа. По данным региональных властей, все они госпитализированы в областную больницу. По данным СК госпитализировано 13 человек.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.