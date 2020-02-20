Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - За рулем "Мерседеса", который сбил журналиста в Красноярске, находился Алексей Талюк - помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах). Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, в пресс-службе СКР сообщали о серьезных травмах у мужчины.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого Минздрава, госпитализация журналисту не потребовалась.

Начата доследственная проверка по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ). Полиция также проводит проверку.