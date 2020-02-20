СКР возбудил уголовное дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту причинения травм журналисту телеканала "Россия" Павлу Брыкину во время его профессиональной деятельности, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.

Днем в четверг журналист попытался взять интервью у жителя Красноярска, после этого мужчина наехал на сотрудника телеканала на автомобиле Mercedes. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

По данным информированного источника агентства, за рулем автомобиля, совершившего наезд на журналиста, находился Алексей Талюк - помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах).