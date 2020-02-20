Поиск

СКР возбудил уголовное дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту причинения травм журналисту телеканала "Россия" Павлу Брыкину во время его профессиональной деятельности, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.

Днем в четверг журналист попытался взять интервью у жителя Красноярска, после этого мужчина наехал на сотрудника телеканала на автомобиле Mercedes. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

По данным информированного источника агентства, за рулем автомобиля, совершившего наезд на журналиста, находился Алексей Талюк - помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах).

СКР Красноярск Красноярский край Павел Брыкин

Новости по теме

Новости

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Законопроект о праве сотрудников ФСО применять силу прошел первое чтение

Законопроект о праве сотрудников ФСО применять силу прошел первое чтение

Российский военный спутник "Меридиан-М" успешно вывели на орбиту

В Кремле учли данные Титова о росте числа уголовных дел на предпринимателей

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');