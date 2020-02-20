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Житель Красноярска на машине сбил журналиста, который хотел взять у него интервью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске проводят проверку в связи с инцидентом, в результате которого журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина сбили на машине, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле "Мерседес", находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста", - говорится в сообщении. Журналист получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Сотрудники СК проводят проверку по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста).

Красноярск

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