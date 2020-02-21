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Лукашенко обсудил с Путиным по телефону поставки нефти в Белоруссию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным поставки нефти в Белоруссию, передает госагентство БелТА.

"Главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов - нефти", - отмечается в сообщении агентства.

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Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей Белоруссии.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практические не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Александр Лукашенко Владимир Путин

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