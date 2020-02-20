Белоруссия закупила российскую нефть без премии с перевалкой в Литве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко журналистам в четверг.

"Учитывали короткое время поставки. Стоимость - коммерческая тайна. Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", - заявил он.

Ранее в четверг агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (ЛЖД, Lietuvos gelezinkeliai) сообщило, что в литовский порт Клайпеда в марте придут два танкера нефти для Белоруссии. В концерне "Белнефтехим" эту информацию подтвердили.

По словам представителя ЛЖД Мартинаса Бурбы, нефтетрейдер "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировал литовскую госкомпанию, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта. Менеджер Klaipedos nafta (оператор нефтетерминала в Клайпеде) по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров. Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Белоруссии. Со ссылкой на белорусский НПЗ "Нафтан" сообщалось, что объем партии составляет 86 тыс. тонн, это нефть сорта Johan Sverdrup. Вся нефть будет переработана на "Нафтане".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Лукашенко также говорил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе, американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. Кроме того, с Украиной обсуждается транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды".

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".