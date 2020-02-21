"Роскосмос" впервые за 16 лет завершил год без единой аварии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" впервые за 16 лет завершил 2019 год без единой аварии, это стало возможным за счет политики, избранной госкорпорацией, заявил ее гендиректор Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что в предыдущие годы "аварий случалось достаточно".

Для мировых космических страховщиков с точки зрения убыточности 2019 год не был простым, отметил он. Он напомнил, что у европейских страховщиков были проблемы из-за неудачного запуска спутника "Вега" летом 2019 года, а у американских - из-за сбоев в группировке низкоорбитальных пилотируемых кораблей.

В диалоге с российскими страховщиками и западными перестраховщиками "Роскосмос" "продолжит политику открытости", заверил Рогозин.

По его словам, госкорпорация продолжит ежегодные встречи с космическими страховщиками, в 2020 году пройдет три международных встречи на зарубежных площадках. Развитие диалога "позволит выйти на обсуждение пакетного страхового соглашения", добавил он.

Рогозин также пригласил представителей страхового сообщества посетить космодром "Восточный" в середине весны 2020 года.

Глава "Роскосмоса" напомнил, что план запусков начавшегося года шире, чем прошлогодний. По его словам, в 2018 году в плане корпорации было заложено 18 пусков ракет космического назначения, в 2019 году - 25 пусков, но часть из них перенесли на 2020 год.

"Некоторые запуски были отложены в связи с отсутствием оперативной необходимости", - сказал Рогозин и добавил, что такие ситуации возникают, например, когда спутники "ГЛОНАСС" работают за пределами ресурсных границ, то есть, дольше заложенных сроков. Если такой спутник показывает ухудшение качества работы, либо включается резервный аппарат на орбите, либо осуществляется запуск нового аппарата, запланированный запуск может быть отложен из-за отсутствия оперативной необходимости.

Другой причиной переноса срока запуска ракет космического назначения стали просьбы изготовителей космических аппаратов в связи с их неготовностью к запуску.

В 2020 году, по словам Рогозина, корпорация больше внимания будет уделять теме зондирования Земли. Он отметил, что в структуре мирового космического рынка пуски космических аппаратов обеспечивают 4% от общего поступления доходов. Значительная часть доходов обеспечивается обработкой данных, полученных от орбитальных групп. При "Роскосмосе" создан центр для обработки этих данных.