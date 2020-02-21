Поиск

В Кремле отказались комментировать просьбу Турции к США о поставках ЗРК Patriot

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют обращение Анкары к США о поставках ЗРК Patriot для защиты турецких военных в Сирии.

В миреBloomberg узнал, что Турция просит у США оружие для сдерживания РФ в ИдлибеЧитать подробнее

"Здесь только можно сказать, что очевидно, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и которые постоянно атакуют сирийских военных", - , - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, продолжит ли российская авиация поддержку действий сирийских военных, Песков сказал: "Российские военные присутствуют в Сирии, причем присутствуют по просьбе легитимного руководства Сирийской Арабской Республики, и сирийские вооруженные силы находятся у себя в стране и ведут борьбу с террористами на территории собственной страны".

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар ранее заявил, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб. "США могли бы поставить ЗРК Patriot", - сказал он 20 февраля в эфире турецкого телеканала CNNTurk, в то же время отметив, что Турция продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400.

США Сирия Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Роскомнадзор выписал ФБК четыре протокола из-за отсутствия маркировки иноагента

Изменение Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

В Думе поддержали идею о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');