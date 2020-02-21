В Кремле отказались комментировать просьбу Турции к США о поставках ЗРК Patriot

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют обращение Анкары к США о поставках ЗРК Patriot для защиты турецких военных в Сирии.

"Здесь только можно сказать, что очевидно, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и которые постоянно атакуют сирийских военных", - , - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, продолжит ли российская авиация поддержку действий сирийских военных, Песков сказал: "Российские военные присутствуют в Сирии, причем присутствуют по просьбе легитимного руководства Сирийской Арабской Республики, и сирийские вооруженные силы находятся у себя в стране и ведут борьбу с террористами на территории собственной страны".

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар ранее заявил, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб. "США могли бы поставить ЗРК Patriot", - сказал он 20 февраля в эфире турецкого телеканала CNNTurk, в то же время отметив, что Турция продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400.