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Анкара заявила, что хочет получить от США оружие для поддержки Турции в Идлибе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар считает, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot в качестве поддержки действий Анкары в сирийской провинции Идлиб.

Об этом Акар заявил в четверг в эфире турецкого телеканала CNNTurk. Министр в то же время отметил, что Турция продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400.

Агентство Bloomberg ранее в четверг со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - отмечалось в публикации Bloomberg.

Источник пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.

Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.

При этом источник подчеркнул, что запрос на развертывание Patriot с точки зрения Анкары не предполагает каких-либо ответных уступок с ее стороны. Однако, указывает Bloomberg, в посольстве США в Турции отказались комментировать эту информацию.

Хулуси Акар Турция США Patriot Идлиб Сирия

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