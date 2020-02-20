Bloomberg узнал, что Турция просит у США оружие для сдерживания РФ в Идлибе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленный чиновник Турции в Анкаре", - пишет Bloomberg.

Источник пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.

Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.

При этом источник агентства подчеркнул, что запрос на развертывание Patriot с точки зрения Анкары не предполагает каких-либо ответных уступок с ее стороны. Однако, указывает Bloomberg, в посольстве США в Турции отказались комментировать эту информацию.

Ранее в четверг стало известно, что Турция совместно с силами сирийской оппозиции начала военную операцию в Идлибе против сирийской армии. Поддержка турецких военных позволила боевикам прорвать оборону сирийской армии.

В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкие войска прекратили артиллерийский огонь по позициям армии Сирии после обращения военных РФ по линии предотвращения инцидентов.

15 февраля военно-дипломатический источник рассказал "Интерфаксу", что Турция обеспечивает боевиков американскими ПЗРК, бронетехникой и формой турецкой армии.