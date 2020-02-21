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BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за продления санкций ЕС против РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Французская BlaBlaCar прекратила оказывать услуги на территории Крымского полуострова.

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - написали "Интерфаксу" в техподдержке сервиса.

Там не уточнили, когда именно BlaBlaCar перестал работать с Крымом, но утвердительно ответили на вопрос, что это произошло недавно.

Теперь при попытке найти попутчика для поездок в города Крыма или с территории полуострова сайт компании выдает сообщение: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Председатель крымского профсоюза таксистов Андрей Козарь сообщил "Интерфаксу", что затрудняется назвать объем рынка услуг, который приходится на BlaBlaCar в Крыму.

Вместе с тем, он отметил, что существует большое число менее раскрученных аналогов BlaBlaCar, однако призвал пассажиров пользоваться официальными сервисами такси.

По мнению Козаря, "BlaBlaCar - это организация нелегальных перевозок без соблюдения каких-либо норм безопасности". "Чем меньше таких организаций будет, тем лучше для пассажиров. С ними давно перестали работать многие водители такси, и пассажиры отказываются, потому что это ненадежные услуги", - заявил он..

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира. Аудитория проекта превышает 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 20 млн в России.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

13 декабря 2019 года Европейский совет в Брюсселе одобрил продление экономических санкций против России. Снятие экономических санкций ЕС связывает с выполнением минских соглашений. 19 декабря Совет ЕС принял постановление о продлении на очередные шесть месяцев секторальных экономических санкций в отношении РФ за действия, "дестабилизирующие ситуацию на Украине". Решение о продлении санкций вступили в силу 21 декабря.

Крым РФ ЕС

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