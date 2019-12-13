ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседающий в Брюсселе, одобрил вечером в четверг политическое решение о продлении на 6 месяцев пакета экономических санкций в отношении России, изначально принятых в июле 2014 года.

"Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Официальное оформление будет на следующей неделе", - сообщил в твиттере журналист "Свободной Европы" Рикард Йозвяк, хорошо информированный в подобных вопросах.

Политическое решение Евросовета было принято на основе сообщений, сделанных главам государств и правительств канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

С выполнением минских соглашений в ЕС связывают снятие экономических санкций.

Согласно процедуре ЕС, в свою очередь Совет Евросоюза должен принять юридическое решение о продлении этих экономических ограничительных мер, которое вступит в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

О том, что продление пакета европейских санкций против России не станет неожиданностью, ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если будет продление, это сюрпризом не будет отнюдь", - сказал Грушко в четверг журналистам.

Вместе с тем он отметил, что товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем.

"Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то на сегодняшний день наша торговля с ЕС достигала бы 550 млрд долларов, по своему объему она была бы сопоставима с тем, что имеет ЕС в торговле с США - это партнер номер один, порядка 630 млрд, и Китаем - 610 млрд. Цифры говорят сами за себя", - сказал Грушко, комментируя по просьбе "Интерфакса" информацию о намерении Совета ЕС в четверг продлить экономические санкции против России.

Он отметил, что в Москве внимательно анализируют настроения в Европе относительно антироссийских санкций.