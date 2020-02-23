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В Екатеринбурге задержан разработчик приложения-оповещения правозащитников

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан основатель компания по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, сообщил "Интерфаксу" адвокат задержанного Алексей Бушмаков.

Он уточнил, что у Литреева было найдено менее грамма экстази, предприниматель задержан по подозрению в приобретении наркотиков

"Александр задержали вчера возле отеля, куда он приехал сразу из аэропорта. Заставляли разблокировать телефон, показать переписку. Повалили на землю. Наркотик обнаружили уже в отделении полиции. Как он к нему попал, пока не понятно", - сказал Бушмаков.

Ленинский суд Екатеринбурга изберет меру пресечения в понедельник, 24 февраля.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

По данным СМИ, Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

Екатеринбург

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