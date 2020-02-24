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Разработчик приложения-оповещения правозащитников Литреев арестован в Екатеринбурге

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, задержанного накануне по подозрению в приобретении наркотиков

Его адвокат Алексей Бушмаков рассказал "Интерфаксу", что Литреев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По его словам, суду было предложено избрать меру пресечения для подзащитного в виде домашнего ареста, поскольку он признал вину, раскаялся и ухаживает за тяжело больной матерью, однако суд принял другое решение.

Правоохранительные органы задержали Литреева в Екатеринбурге 23 февраля возле отеля после приезда из аэропорта. У Литреева было найдено менее грамма экстази.

По данным СМИ, Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

Екатеринбург

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