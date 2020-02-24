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Лавров сообщил о подготовке новых консультаций по Идлибу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что предстоящая в ближайшее время серия консультаций по Идлибу даст позитивный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что готовится очередная серия консультаций, которая, рассчитывают в Москве, сможет вывести на договоренность о действительно функционирующей зоне деэскалации, где не будут не хозяйничать террористы.

"Надеюсь, что продолжающиеся контакты между нашими и турецкими военными с участием дипломатов и служб безопасности завершатся позитивно, и мы сможем сделать так, чтобы все-таки террористы не хозяйничали в этой части Сирии. Как, собственно говоря, нигде больше они не должны хозяйничать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также заверил, что Россия будет противостоять попыткам оправдать террористов.

"Нас тревожит, если мы говорим о "Джебхат ан-Нусре" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (обе террористические организации запрещены в РФ - ИФ), отношение к этим террористическим организациям со стороны некоторых западных государств, в частности Соединённых Штатов", - добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что обе эти организации включены в список террористических, составленный ООН, "тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Хайят Тахрир аш-Шам" уж не такой и террористической организацией, и что с ней можно было бы наладить диалог".

"Такие намеки мы слышим не первый раз, и считаем их абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул министр.

Сергей Лавров Идлиб Сирия

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