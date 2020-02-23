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Песков заявил, что Турция не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая сторона не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1": выдержки из этого заявления публикуются на сайте "Вести.ru".

О том, что Анкара не соблюдает эти договоренности, по словам пресс-секретаря президента РФ, можно говорить однозначно, сообщает сайт.

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В договоренностях указывалось, что "именно Турция должна будет обеспечивать" разведение сил и вывод тяжелых вооружений в Идлибской зоне деэскалации, однако террористы Сирии по-прежнему "прекрасно вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники, и все это "не способствует нормализации обстановки", добавил Песков.

Как сообщалось, в минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы стабилизации в Идлибе.

Днем ранее глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибской зоне.

Ситуация в Идлибе

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

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Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР - ИФ) сообщил в минувший четверг, что российская авиация нанесла удар на севере страны после поддержанной Турцией атаки боевиков.

Россия и Турция подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе в сентябре 2018 года. В соответствии с ним Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов.

Турция Сирия Идлиб Дмитрий Песков

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