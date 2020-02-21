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Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Турция за последние недели перебросила в Идлибскую зону деэскалации в Сирии много боевой техники и боеприпасов, сообщили российские военные.

Все основные транспортные артерии на севере провинции Идлиб последние несколько недель функционируют в обычном режиме. Это и позволило Турции перебросить со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами, сказал в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев. Его заявление распространило российское Минобороны.

Он также заявил, что информация о потоках "сотен тысяч" мирных жителей Идлиба, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками в регионе, "не соответствует действительности". Контр-адмирал подчеркнул, что "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует.

Контр-адмирал также рассказал, что в настоящее время террористы, прикрываясь местными жителями в качестве "живого щита", блокируют все пути выхода сирийских граждан через организованные ЦПВС и властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама.

Глава ЦПВС призвал Анкару сделать все возможное, чтобы дать возможность мирным жителям Идлиба покинуть зону боевых действий через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

Ситуация в Идлибе и разногласия между Москвой и Анкарой

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков. Действия сирийской армии в Идлибе поддержал и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, военные Сирии реагируют на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, в частности, на действия боевиков, которые не соблюдают режим прекращения огня.

Зона деэскалации Идлиб, помимо одноименной провинции Идлиб, включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в феврале потребовал от Дамаска до конца месяца вывести войска из Идлибской зоны. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

Сирия Идлиб Турция Олег Журавлев

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