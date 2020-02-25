Бывшего директора ФСИН Реймера освободили по УДО

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде Центральный районный суд согласился отпустить из колонии условно-досрочно бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера. Как уточнили в пресс-службе суда, это решение было принято 20 февраля.

Реймер просил об УДО и в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

Бывший чиновник был приговорен в 2017 году к восьми годам колонии и штрафу в 800 000 рублей. Суд признал его и его заместителя Николая Криволапова виновными а хищении 2,2 млрд рублей из федерального бюджета, которые были выделены на покупку электронных браслетов для ФСИН. По версии следствия, браслеты покупались по завышенной цене.

Криволапов тогда получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы и штраф в 600 000 рублей.

Оба бывших руководителя ФСИН были этапированы в калининградскую колонию.

Александр Реймер руководил пенитенциарной службой в 2009-2012 годах. Его задержали и арестовали весной 2015 года.