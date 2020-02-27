Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.

До рассмотрения жалобы калининградского прокурора экс-глава ФСИН будет содержаться в колонии, сообщили в Генпрокуратуре России в четверг.

Ранее прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Реймера об УДО.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора ФСИН России виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Ущерб от его неправомерных действий в настоящее время не возмещен.

Реймера обвиняли в крупном хищении денег из федерального бюджета, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН. По версии следствия, браслеты покупались по завышенной цене.

Александр Реймер руководил пенитенциарной службой в 2009-2012 годах. Его задержали весной 2015 года.