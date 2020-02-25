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Семь россиян с Diamond Princess поместили на 14-дневный карантин в Приморье

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Семерых граждан РФ с круизного лайнера Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Она отметила, что эти россияне, которые уже пробыли в карантине на судне в японском порту, 23 февраля приехали во Владивосток. Там их привезли в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирус.

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Состояние всех семи человек оценивается как удовлетворительное, жалоб и высокой температуры у них нет.

По словам специалистов, повторный карантин связан с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов как "контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно подтвержденные случаи заболеваний".

В инфекционном стационаре туристам проведут все необходимые лабораторные обследования.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в пунктах пропуска за минувшие сутки досмотрели более 2 тысяч человек. Всего с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, приехавших в Приморье с признаками заболевания, и ни у кого из них инфекция не подтвердилась.

Diamond Princess Приморье

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