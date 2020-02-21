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Капитан Diamond Princess, рассылавший пассажирам валентинки, покинет судно последним

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма продолжает подбадривать пассажиров, заблокированных на борту из-за вспышки коронавируса, он покинет судно только после завершения эвакуации всех людей, пишут в пятницу римские СМИ.

В сообщениях отмечается, что помимо 45-летнего Армы на борту лайнера до завершения эвакуации останутся еще шесть членов экипажа - тоже граждане Италии.

Газета La Repubblica отмечает, что среди пассажиров Арма получил прозвище "отважный капитан", потому что он не теряет самообладания в сложной ситуации и всегда старается подбадривать оставшихся на борту людей.

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Например, в День святого Валентина капитан разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и записки, в которых призывал не терять бодрость духа. Кроме того, он по громкой связи прочитал стихи, посвященные влюбленным.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогамы в Японии, до недавнего времени его пассажиры и члены экипажа находились на 15-дневном карантине из-за случаев заражения коронавирусом. Карантин закончился 19 февраля, и с тех пор судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег сойдут еще 450 пассажиров.

Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, те, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess двое скончались. По данным телеканала NHK, это мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

Diamond Princess Дженнаро Арма

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