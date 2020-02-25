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Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, скончался от нового коронавируса, сообщает NHK.

По данным источника телеканала, скончавшийся восьмидесятилетний мужчина находился в стационаре.

Национальность умершего не уточняется.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На данный момент диагноз коронавирус подтвержден у более 630 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

Diamond Princess коронавирус

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