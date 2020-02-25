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Выпускающая "Суперджеты" компания переименовалась в "Региональные самолеты"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), прекратив деятельность в качестве самостоятельного юрлица и став филиалом ПАО "Корпорация "Иркут", переименовалась в "Региональные самолеты", следует из нового оформления сайта компании.

В разделе с описанием компании указано, что, будучи филиалом "Иркута", она "продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов".

Ранее в феврале сообщалось, что ГСС прекратило деятельность как отдельное юрлицо и присоединилось в качестве филиала к "Иркуту". Решение об этом ранее приняло руководство ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Цель реорганизации - создание дивизиона гражданской авиации ОАК. ГСС занимались производством региональных самолетов Sukhoi Superjet 100, "Иркут" - разработчик среднемагистральных МС-21.

ГСС в 2000 году учредило ПАО "Сухой". В 2009 году в капитал компании с долей 25% вошла структура итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. В 2014 году, после того как итальянцы не стали участвовать в докапитализации ГСС, их доля размылась до 5,9%. В 2017 году Finmeccanica вышла из капитала российского авиапроизводителя. Источники газеты "Коммерсантъ" сообщали, что решение итальянцев было связано с нерентабельностью проекта SSJ-100.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году ГСС получили 4,9 млрд руб. чистого убытка по РСБУ при выручке 47,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец года составляли 44,1 млрд руб., краткосрочные - 66,1 млрд руб. До этого ГСС также показывали убытки. За всю историю существования компания выпустила около 200 SSJ-100.

Гражданские самолеты Сухого ГСС Региональные самолеты Иркут

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