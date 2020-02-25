Производитель "Тигров" решил отсудить у Хирурга права на бренд "Волк"

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - АО "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, город Арзамас, Нижегородская область) через суд по интеллектуальным правам просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Волк", принадлежащего индивидуальному предпринимателю Александру Залдостанову (по прозвищу Хирург, лидер байкерского клуба "Ночные волки") из-за его неиспользования.

Как следует из материалов электронной картотеки, АМЗ обратился в суд с исковым заявлением к ИП А.Залдостанову о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ №191341 в отношении товаров 12-го класса "транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху", услуг 42-го класса "реализация транспортных средств" вследствие его неиспользования.

Суд принял иск АМЗ и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 13 апреля. Также суд принял решение привлечь Роспатент к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку судебный акт по данному делу может повлиять на права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", товарный знак по свидетельству РФ №191341 - "Волк" зарегистрирован в июле 2000 года, владелец - Александр Залдостанов (ранее владельцем являлась Ассоциация байкеров "Ночные волки"). Срок действия патента - 10 марта 2029 года.

АМЗ является предприятием машиностроительного профиля, специализируется на изготовлении бронетранспортеров и их модификаций. Завод освоил также производство транспортных средств спецназначения. В 2007 году АМЗ начал серийное производство самого крупного и мощного внедорожника в России - "Тигр", а с 2010 года - его модификации - "Тигр-М" (с отечественным двигателем). Одновременно с производством и поставкой спецтехники предприятие активно проводит работы как по модернизации продукции, так и по созданию новой техники (Специальная полицейская машина (СПМ-3) "Медведь" и гражданский вариант изделия "Тигр"). Согласно сообщению АМЗ, ООО "Беркут" (Москва) в ноябре 2019 года стало владельцем 100% уставного капитала АМЗ.

На сайте "Ночных волков" сообщается о проекте "Русский мотоцикл". На официальной странице этого проекта "В контакте" сообщается, что "Ночные волки" хотели бы создать "народный отечественный мотоцикл".

В 2015 году "Ночные волки" представили прототип русского мотоцикла "Волк".