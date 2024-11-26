Суд досрочно прекратил охрану знака алкоголя "Mariachi" за Pernod Ricard Mexico City

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам по иску ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) досрочно прекратил за компанией Pernod Ricard Mexico City, S.A. de S.V. (Мексика) охрану товарного знака "Mariachi" (№ 88185) в отношении товаров 33-го (вина, спиртные напитки, ликеры) класса МКТУ вследствие его неиспользования.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак был зарегистрирован 5 марта 1990 года на имя американской Joseph E. Seagram & Sons, Inc по 33-му классу МКТУ. Позднее охрана была продлена до июля 2029 года. В конце 2007 года правообладателем стала мексиканская компания, структура французской Pernod Ricard.

ООО "КЛВЗ Кристалл" выпускает ликероводочную продукцию. Бизнес компании включает в себя как производство крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей.

Группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca.