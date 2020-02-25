В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи проводят операцию по спасению двух детей 12 и 14 лет, которых штормом унесло в открытое море.

"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.

На море шторм 4-5 баллов.

"Из-за сильного шторма поиски ведутся только на берегу", - уточнил представитель пресс-службы.

В свою очередь, в администрации Сочи агентству заявили, что информация о том, что детей унесло в море, еще уточняется: "Пока точно неизвестно, унесло ли их в море".

В Сочинской спасательный службе агентству сказали, что "пока было сообщение от очевидцев, которые якобы видели детей в море".

"От родителей или родственников заявлений о пропаже детей не поступало. Поиски ведутся на прибрежной территории", - сказали в спасслужбе.