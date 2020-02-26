В руководстве "Единой России" отвергли планы слияния партии с ОНФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения о переименовании партии "Единая Россия" и ее слиянии с Общероссийским народным фронтом не имеют под собой оснований, заявил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Ничего такого, что имело бы под собой основания, в появившихся сообщениях я не вижу. Проект слияния партии и ОНФ не обсуждался", - сказал Перминов в среду "Интерфаксу".

На вопрос, останется ли председателем партии Дмитрий Медведев, Перминов ответил: "Не обсуждались эти вопросы, мне об этом ничего не известно".

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название. При этом нынешний председатель партии Дмитрий Медведев, сообщалось в материале, может утратить этот пост.