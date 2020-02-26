У лидера "Единой России" Дмитрия Медведева появится свой аппарат
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" 26 февраля примет решение о создании в партии аппарата председателя партии, сообщил телеграмм-канал единороссов. Лидером "Единой России" является Дмитрий Медведев, нынешний зампред Совбеза России.
Аппарат возглавит Жанна Одинцова, которая раньше была помощником премьер-министра. Аппарат займется обеспечением работы Медведева по партийной линии и координацией управлений ЦИК по повестке председателя, говорится в сообщении.