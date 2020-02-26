Поиск

У лидера "Единой России" Дмитрия Медведева появится свой аппарат

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" 26 февраля примет решение о создании в партии аппарата председателя партии, сообщил телеграмм-канал единороссов. Лидером "Единой России" является Дмитрий Медведев, нынешний зампред Совбеза России.

Аппарат возглавит Жанна Одинцова, которая раньше была помощником премьер-министра. Аппарат займется обеспечением работы Медведева по партийной линии и координацией управлений ЦИК по повестке председателя, говорится в сообщении.

Единая Россия Дмитрий Медведев Жанна Одинцова Совет безопасности

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Адвокат задержанного в Екатеринбурге с наркотиками Литреева обжаловал его арест

Минсельхоз назвал меры по стабилизации ситуации на рынке сахара

Пассажиров подкарантинного вагона в Брянске отпустили домой

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');