Медведев остался председателем "Единой России"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дмитрий Медведев остается председателем "Единой России", сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителем председателя Совета безопасности РФ и совмещения этой позицией с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - сказал Турчак в четверг журналистам.

Накануне после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ.

Что касается Медведева, то Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее экс-премьеру.