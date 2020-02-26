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В Сочи в поисках унесенных в море детей задействовали вертолет, катер и дроны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи продолжают поиски двух 14-летних мальчиков, которых накануне во время перехода реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море.

Обследовали 7 км береговой линии, поиск продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего для проведения поисково-спасательных работ привлекается 144 человек и 17 единиц техники, на акваторию вылетел вертолет МЧС, говорится в сообщении.

Кроме того, в 8:00 в море на поиск пропавших подростков вышел катер со спасателями, в поисках задействованы квадрокоптеры.

В пресс-службе краевого следственного управления сообщили, что личности подростков установлены. Следователи выясняют обстоятельства их исчезновения.

Сочи

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