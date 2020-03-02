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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:43

В Сочи водолазы приступили к поискам унесенных в море подростков

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пропавших в акватории Сочи подростков разыскивают водолазы и беспилотники. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации в понедельник.

Для координации работ на территории лазаревского пляжа "Багратион" развернут городской оперативный штаб.

В сообщении отмечается, что поиск ведется по береговой линии протяженностью 145 км на территории Сочи и 4 км - на территории Туапсинского района. В общей сложности задействованы 263 человека и 53 единицы техники. Водолазы ЮРПСО обследуют морскую акваторию, сотрудники Росгвардии для поиска применяют беспилотники.

Водолазы ЮРПСО обследуют морскую акваторию, сотрудники Росгвардии для поиска применяют беспилотники

Как сообщалось, 25 февраля двух 14-летних школьников при переходе реки Псезуапсе унесло в море волнами. На место были незамедлительно направлены спасатели.

Сочи

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