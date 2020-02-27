Французских военных пригласили участвовать 9 мая в параде Победы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет рада видеть на Параде Победы в 2020 году французских военных, сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более (. . .) в период подготовки в России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что продолжительность парада Победы на Красной площади в 2020 году увеличат до полутора часов. Ранее в феврале министр обороны также рассказывал, что на параде впервые будут продемонстрированы 24 новейших образца боевой техники.