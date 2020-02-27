Поиск

Французских военных пригласили участвовать 9 мая в параде Победы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет рада видеть на Параде Победы в 2020 году французских военных, сообщил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более (. . .) в период подготовки в России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что продолжительность парада Победы на Красной площади в 2020 году увеличат до полутора часов. Ранее в феврале министр обороны также рассказывал, что на параде впервые будут продемонстрированы 24 новейших образца боевой техники.

Минобороны РФ Франция

Новости

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Крашенинников сказал, что изменение Конституции может повлечь смену правительства

Изменение Конституции

ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Убийство Бориса Немцова

Следствие по делу Немцова будет продолжаться до полного раскрытия преступления

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела "Сети"

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела "Сети"

Житель Липецка убил 4-летнюю дочь, ранил жену и второго ребенка, а затем покончил с собой

Миллиарды полковника Захарченко

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве
Изменение Конституции

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');